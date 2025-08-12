صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوم پی ٹی آئی کا فسادی ایجنڈا مستر د کر کے جشن آزادی منائیگی ،غوث محمد نیازی

  • سرگودھا
قوم پی ٹی آئی کا فسادی ایجنڈا مستر د کر کے جشن آزادی منائیگی ،غوث محمد نیازی

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے صدر، سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ۔۔۔

 14 اگست کو پوری قوم پاکستان تحریک انصاف کے فسادی ایجنڈے کو یکسر مسترد کر کے مسلم لیگ (ن) کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، یومِ آزادی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ قوم کا جذبہ، حکومت کے ساتھ قلبی وابستگی کا اظہار اور حب الوطنی کا مظاہرہ، مخالفین کی آنکھیں کھول دے گا۔ مسلم لیگ (ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر غوث نیازی نے کہا کہ تحریک انصاف اپنی پرتشدد کارروائیوں، منفی سیاست اور انتشار انگیز طرز عمل کی وجہ سے عوام کا اعتماد کھو چکی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارشوں کا پانی جمع،سڑکیں برباد ہونے لگیں

لدھیوالہ وڑائچ:گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بدبو سے سانس لینا محال

اقلیتوں کے حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھا جائیگا :سائرہ تارڑ

مذہبی آزادی اور مساوی حقوق اجاگر کرنے کیلئے ریلی

اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر سیالکوٹ میں سیمینار

حافظ آباد:طلبا اور طالبات میں خطاطی اور مصوری کے مقابلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس