قوم پی ٹی آئی کا فسادی ایجنڈا مستر د کر کے جشن آزادی منائیگی ،غوث محمد نیازی
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے صدر، سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ۔۔۔
14 اگست کو پوری قوم پاکستان تحریک انصاف کے فسادی ایجنڈے کو یکسر مسترد کر کے مسلم لیگ (ن) کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، یومِ آزادی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ قوم کا جذبہ، حکومت کے ساتھ قلبی وابستگی کا اظہار اور حب الوطنی کا مظاہرہ، مخالفین کی آنکھیں کھول دے گا۔ مسلم لیگ (ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر غوث نیازی نے کہا کہ تحریک انصاف اپنی پرتشدد کارروائیوں، منفی سیاست اور انتشار انگیز طرز عمل کی وجہ سے عوام کا اعتماد کھو چکی ہے ۔