ترقی اور خوشحالی میں نمبردار برادری حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے چودھری حاجی احمد پنجوتھہ
بھیرہ (نامہ نگار)نمبردار کونسل پنجاب کے صدر چو دھری حاجی احمد پنجوتھہ نے کہا ہے کہ زندہ قومیں اپنا یومِ آزادی بھرپور طریقے سے مناتی ہیں، اور اس دن کو نئی نسل میں حب الوطنی اور قومی شعور اجاگر کرنے کا ذریعہ بناتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں نمبردار برادری حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔ نمبردار عوام اور حکومت کے درمیان ایک مضبوط پل کا کردار ادا کرتے ہیں اور دیہی سطح پر امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور مسائل کے حل میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔حاجی احمد پنجوتھہ نے کہا کہ نمبردار برادری قائدِ اعظم محمد علی جناح کے فرامین کے مطابق ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے ۔