حکومت نے پاکستان کو ترقی کے ٹریک پر چڑھا دیا ہے ، ڈاکٹر لیاقت خان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ایم پی اے ڈاکٹر لیاقت علی خان نے کہا ہے کہ چند ماہ میں حکومت نے پاکستان کو ترقی کے ٹریک پر چڑھا دیا ہے۔۔۔
اور اب پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اس دوران میں مشکل فیصلے کئے گئے الحمد ﷲ ان فیصلوں میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیساتھ ساتھ انہیں بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے تمام اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور آئندہ بھی پاکستان مسلم لیگ ن عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو جاری رکھے گی۔ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ ن کا سیاسی کیرئیر ختم ہوچکا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں آنیوالے دنوں میں عوام بہتر محسوس کرینگے پاکستان مسلم لیگ ن کہ ترقیاتی کاموں کے مخالفین بھی قائل ہیں۔