یونین کونسلوں میں سو شیو اکنامک سروے کیلئے انٹرنی کی بھرتی کا عمل مکمل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ لوکل گورنمنٹ نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کی یونین کونسلوں میں سو شیو اکنامک سروے کے لئے انٹرنی کی بھرتی کا عمل مکمل کر لیا ہے۔۔۔

 جن کی ٹریننگ بھی ہوگئی ہے اس سلسلہ میں ایک دوروز میں یہ انٹرنی اپنی اپنی یونین کونسل میں ڈیوٹیاں سنبھال لیں گے اور گھر گھر جا کر سروے شروع کردیا جائے گا ان انٹرنیوں کو حکومت کی جانب سے ٹیبلٹس فراہم کر دیئے گئے ہیں انہیں ماہانہ90ہزارروپے معاوضہ ملے گا چھ ماہ تک ڈیوٹی دینگے ۔

 

