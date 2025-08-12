صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریضوں ،وبائی یا عام امراض کی رپورٹس ارسال نہ کرنے پر ڈی جی ہیلتھ کا اظہار تشویش

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب نے سرگودھا سمیت چاروں اضلاع کے ہسپتالوں میں آنیوالے مریضوں ،وبائی یا عام نوعیت کے امراض کی رپورٹس ارسال نہ کئے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے۔۔۔

 ہیلتھ اتھارٹیز کے سی اوز کو ہدایت کی ہے کہ پرفارما کے مطابق ہسپتالوں کے میڈیکل افسران امراض کو نوعیت اور آنیوالے مریضوں کے علاوہ ان میں تشخیص ہونیوالی بیماریوں کی تفصیلات جلد از جلد فراہم کریں، ایک ماہ قبل ڈی جی کی جانب سے اس حوالے سے احکامات جاری کئے گئے تھے جن پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ 

 

