مریم نواز صوبہ کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کامیاب :میاں شہباز احمد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے رہنما میاں شہباز احمد نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوام کی فلاح و بہبود اور صوبے کی تعمیر و ترقی کیلئے بہترین اقدامات اٹھا رہی ہیں۔۔۔
وہ صوبہ کو دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کامیاب ثابت ہوئی ہیں، ان کی کاوشوں کی بدولت عوام کو بھرپور ریلیف حاصل ہوا ہے ، وزیر اعلیٰ کی دن رات جاری عوامی خدمت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ اپنے والد میاں نواز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کو اندھیروں سے نکالنے کیلئے کوشاں ہیں۔