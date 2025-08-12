باہمی اتحاد، ایمان اور قربانی کے جذبے کو اپنانے کی ضرورت ہے ،حاجی رشید جٹ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈویڑنل نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی حاجی رشید جٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی در اصل ہمارے اس عہد کی تجدید ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے۔۔۔
وطن کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں، آزادی ایک عظیم نعمت ہے ، جس کیلئے برصغیر کے مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم باہمی اتحاد، ایمان اور قربانی کے جذبے کو اپنائیں، تا کہ پاکستان کو ترقی یافتہ اور خوشحال ریاست بنایا جا سکے۔