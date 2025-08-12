صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باہمی اتحاد، ایمان اور قربانی کے جذبے کو اپنانے کی ضرورت ہے ،حاجی رشید جٹ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈویڑنل نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی حاجی رشید جٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی در اصل ہمارے اس عہد کی تجدید ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے۔۔۔

 وطن کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں، آزادی ایک عظیم نعمت ہے ، جس کیلئے برصغیر کے مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم باہمی اتحاد، ایمان اور قربانی کے جذبے کو اپنائیں، تا کہ پاکستان کو ترقی یافتہ اور خوشحال ریاست بنایا جا سکے۔ 

