مرکز تعلیمی بالغاں برائے معذور افرادمیں کئیر ڈس ایبل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام تقریب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انسان اگر ہمت کرے تو کامیابی کے لیے کوئی معذوری اس کا راستہ نہیں روک سکتی شرط محنت اور معذوری کو آڑے نہ آنے دینا ہے۔۔۔
جو لوگ اپنی معذوری کو قسمت سمجھ کر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان معذوری کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمت سے کام لے تو منزلیں معذوری کے باوجود اس کے قدم چومتی ہیں ان خیالات کا اظہار مرکز تعلیمی بالغاں برائے معذور افرادمیں کئیر ڈس ایبل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل عمران شاہ ،صدر محمد اعظم فاروقی جنرل سیکرٹری عدنان شاہ ،بابر ظہور زوہیب احمد نے کیا ۔