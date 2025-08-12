آزادی کا جشن منانا زندہ قوموں کا شیوہ ہے ، ناصر محمود سہگل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آزادی کا جشن منانا زندہ قوموں کا شیوہ ہے وطن عزیز کی ترقی کیلئے جہد مسلسل ضروری ہے پاک دھرتی کے ذرے ذرے کو اپنی میراث سمجھ کر اس کی حفاظت کرنا ہوگی۔۔۔
قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال محمد کے خوابوں کو پورا کرنے کیلئے ہمیں اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کیا انہوں نے کہا کہ دنیا میں آزادی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے آزاد قومیں ہی امن کیلئے مثبت اور بھرپور کردار ادا کرسکتی ہیں پاکستان کو اس وقت اندرونی و بیرونی خطرات کا سامنا ہے ایسے اقدامات کرنا ہونگے جس سے قیام پاکستان کے مقاصد کے حصول ممکن ہوسکیں ۔