ٹی ایچ کیو ہسپتال جھمرہ میں سنگین مالی و انتظامی بے ضابطگیاں
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ٹی ایچ کیو ہسپتال جھمرہ کے مالی سال 2023-24ء کے آڈٹ میں سنگین مالی و انتظامی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے ، جن میں کروڑوں روپے کے غیر قانونی اخراجات، قواعد سے ہٹ کر خریداری اور فنڈز کے غلط استعمال جیسے معاملات شامل ہیں۔
رپورٹ کے مطابق ہسپتال انتظامیہ نے ادویات اور آلات کی خریداری میں مقررہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے 1 کروڑ 82 لاکھ روپے سے زائد کی غیر مجاز خریداری کی۔ مزید برآں 17 لاکھ روپے کے سرکاری فنڈز قومی خزانے میں جمع کروانے کے بجائے سال بھر اپنے اکاؤنٹ میں رکھے گئے ۔ مشینری اور آلات کی بروقت تنصیب نہ ہونے سے 86 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، جبکہ پرفارمنس سکیورٹی اور اسٹامپ ڈیوٹی جمع نہ کروانے سے خزانے کو مزید 28 لاکھ روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑا۔آڈٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ جنریٹرز کے لیے پٹرول و ڈیزل پر 35 لاکھ روپے سے زائد کے بے قاعدہ اخراجات کیے گئے ۔ اسی طرح ادویات اور دیگر اشیاء کی خریداری مارکیٹ ریٹ سے زائد قیمتوں پر کرنے سے خزانے پر 69 لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑا۔ غیر شفاف خریداری اور استعمال کے باعث 2 کروڑ 18 لاکھ روپے کی ادویات کے معاملے میں بھی سنگین بے قاعدگیاں رپورٹ ہوئیں۔رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہسپتال کے بعض شعبوں میں کارکردگی کے بنیادی معیار بھی پورے نہیں کیے گئے ، جس سے مریضوں کے علاج پر منفی اثرات مرتب ہوئے ۔ متعلقہ حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان بے ضابطگیوں کی شفاف تحقیقات کر کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اور ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے سرکاری ہسپتالوں میں صحت کی سہولیات بہتر بنائی جا سکیں۔