ویلیج پارک مویشیوں کی چرا گاہ اور کھنڈرات میں تبدیل ہوگیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پنجاب کی ثقافت کو روشناس کرانے کے لئے میلہ منڈی گراؤنڈ کے قریب عوام بالخصوص فیملیز کو تفریح فراہم کرنے کیلئے بنایا جانے والا ویلیج پارک انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث مویشیوں کی چرا گاہ اور کھنڈرات میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔۔۔
1996ء میں تعمیر کیے جانے والے اس پارک میں پنجاب کی دیہی ثقافت کو مد نظر رکھ کر اس میں دیہاتی طرز کا ہوٹل، پنگھوڑے، آبشاریں، مختلف نوعیت کے ماڈلز نصب کیے گئے تھے ، جس پر ایک کروڑ 5 لاکھ روپے لاگت آئی تھی’ مسلم لیگ (ن) کی سابق رکن اسمبلی کی رہائشگاہ اور پولیس لائن و اہم اداروں کے دفاتر سے چند قدم کے فاصلے پر واقعہ یہ پارک انتظامیہ کی غفلت اور لا پرواہی کا شکار ہو گیا’ اتنے بڑے منصوبے پر حفاظت کے لئے انتظامیہ کی جانب سے عملہ نہ رکھا گیا’ جس کی وجہ سے اب یہ پارک مویشیوں کی چرا گاہ اور اس کی عمارتیں آثار قدیمہ کے کھنڈرات کا نمونہ پیش کر رہی ہیں’ بھاری مالیت کے جھولے ’ ماڈل اور دیگر خوبصورتی کیلئے لگائی گئی اشیاء چوری ہو چکی ہیں۔ اس طرح عوام کی یہ تفریح گاہ اب بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے ۔ تا ہم علاقہ کے لوگ اب اس پارک میں مویشی چراتے ہیں جو انتظامیہ کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔