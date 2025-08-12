توہین رسالت اور توہین صحابہ آرڈینس پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے ،مولانا عتیق الرحمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے زیر اہتمام ایڈیشنل ناظم اعلیٰ سید محمد سبطین شاہ نقوی کی زیر صدارت جامع مسجد توحید میں خلافت امیر معاویہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔
مناظر اہلحدیث مولانا عتیق الرحمن علوی نے سوشل میڈیا پر ملک اور اسلام دشمن پروپیگنڈا کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں توہین رسالت اور توہین صحابہ آرڈینس پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے ، حافظ میاں عبد الغفار آزاد نے کہا کہ جمعیت اہلحدیث کا بچہ بچہ دفاع اسلام اور تحفظ ناموس رسالت و عظمت صحابہ و اہلبیت کے لئے ہر جدوجہد میں شامل ہے ۔