پیرا سے قبل ہی پختہ تھڑے ازخود توڑنے کا عمل شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی ہدایت پر دیگر اضلاع کی طرح سرگودھا میں بھی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے فعال ہونے سے قبل ہی تجاوزات مافیا نے از خود اپنے پختہ تھڑے توڑنا شروع کر دیئے ہیں۔۔۔
ان دکانداروں کا کہنا ہے کہ پیرا کاروائی کے دوران بھاری جرمانہ کرے گی جس سے بچنے کے لئے خود توڑ رہے ہیں یاد رہے کی پچاس کے قریب پولیس اہلکار ڈیپوٹیشن پر اتھارٹی کی نگرانی میں دے دیئے گئے ہیں حکومت نے نئی گاڑی بھیج دی ہے جبکہ کرایے پر دفتر کے لئے عمارت حاصل کر لی گئی ہے تین انفورسمنٹ انسپکٹر اور تین انویسٹی گیشن افسران کی بھی تعینات ہو گئے ہیں سرگودھا میں اتھار ٹی 14اگست کے بعد فعال ہو جائے گی۔