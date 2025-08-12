صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامکمل معلومات: 515اسلحہ لائسنسوں کا ریکارڈ واپس بھیج دیا گیا

  • سرگودھا
نامکمل معلومات: 515اسلحہ لائسنسوں کا ریکارڈ واپس بھیج دیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈویژنل انتظامیہ کی جانب سے نامکمل تفصیلات او ر ڈنک ٹپاؤ پالیسی کے باعث 515اسلحہ لائسنسو ں کا ریکارڈ واپس بھجوا دیا گیا۔۔۔

 ذرائع کے مطابق حکومتی ہدایت پر اسلحہ لائسنسوں کی کمپیوٹرائزیشن اور ان میں تبدیلیوں کیلئے ڈویژنل انتظامیہ کو سینکڑوں درخواست گزاروں نے رجوع کیا جن میں سے 515اسلحہ لائسنسوں کا ریکارڈ مرتب کر کے ڈسٹرکٹ اسلحہ برانچ کو بھجوایا گیا تاہم دی گئی معلومات نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ڈنک ٹپاؤ پالیسی کے تحت بنایا گیا یہ ریکارڈ واپس ڈویژنل انتظامیہ کو ارسال کرتے ہوئے مطلوبہ معلومات بھجوانے کی استدعا کر دی گئی ،یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ حکومت کی طرف سے ڈویژنل انتظامیہ کو اسلحہ برانچوں کے معاملات شفاف بنانے اور تصدیق کا عمل مکمل کرنے کیلئے دو مرتبہ ڈیڈ لائن دی اور ہر پندرہ یوم بعد صورتحال سے آگاہ کرنے کی ہدایت بھی کی جا چکی ہے تاہم اسلحہ لائسنسوں کی کمپیوٹرائزیشن جو کہ پہلے ہی مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہی ہے کے عمل میں مزید طوالت کی وجہ سے درخواست گزار رل کر رہ گئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ افسران بالا خود عملدرآدمیں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں انہوں نے وزیر اعلی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے

