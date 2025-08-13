صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑکوں کیلئے ایک سو ارب روپے مختص

  • سرگودھا
سڑکوں کیلئے ایک سو ارب روپے مختص

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھرکی سڑکات کی تعمیر ومرمت کے لئے سڑکیں بحال پنجاب خوشحال کے لئے ایک سو ارب روپے کی گرانٹ مختص کر دی گئی ہے۔ یہ گرانٹ ترقیاتی منصوبوں سے ہٹ کر ہے اس پروگرام میں ڈیڑھ ارب تمام ڈویڑنل اضلاع کو جبکہ دیگر اضلاع کوایک ایک ارب دیئے جائینگے

