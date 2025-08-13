جشن آزادی :متعدد پارکس پر لائٹنگ، قومی کشمیری پرچموں اور جھنڈیوں سے سجا دیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے چوہدری محمد ارشد نے کہا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود جشن آزادی کے۔۔
سلسلہ میں اتھارٹی نے متعدد پارکس پر لائٹنگ قومی کشمیری پرچموں اور جھنڈیاں سے سجا دیا گیا ہے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی سرگودھا شہر کی خوبصورتی کے لیے مصروف ہے وسائل کی کمی کے باوجود پارکوں کو خوبصورت بنانے کے ساتھ شہریوں کے واک کے لئے جاگنگ ٹریک کی تعمیر ومرمت کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ سرگودھا کو سرسبز بنانے کے لئے طویل مدتی پروگرام بنیا گیا ہے پانچ افسران کو پندرہ پندرہ ہزار چھوٹے پودے نرسری میں اپنی نگرانی میں بڑے کرنیکاٹاسک دیا گیا ہے ۔