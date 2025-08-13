صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ایچ کیو زاور بنیادی مراکز صحت کی حالت غیر تسلی بخش قرار

  • سرگودھا
ٹی ایچ کیو زاور بنیادی مراکز صحت کی حالت غیر تسلی بخش قرار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مانیٹرنگ ادارے کی جانب سے ضلع کے بیشتر ٹی ایچ کیو زاور بنیادی مراکز صحت کی حالت زار ۔۔

غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے تحصیل سطح پر طبی سہولیات کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے ، ذرائع کے مطابق حالیہ انسپکشن کے حوالے سے ادارہ نے گزشتہ روز اپنی رپورٹ صوبائی و ڈویژنل حکام کو ارسال کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ سرگودھا کی دیگر تحصلوں ،کوٹمومن،شاہ پور، بھیرہ، بھلوا ل، سلانوالی، ساہی وال میں قائم بیشتر ٹی ایچ کیوز میں نہ صرف تحصیل سطح کی طبی سہولیات میسر نہیں،بلکہ دستیاب وسائل کا بھی مناسب استعمال نہیں ہو رہا، بیشتر ہسپتالوں میں بنیادی سہولیات میسر نہیں، شوگرکے مریضوں کیلئے انسولین ، ڈیجیٹل مشینوں کی سٹریپس تک مریض باہر سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں، اسی طرح دو بجے کے بعد ان ہسپتالوں میں کوئی سینئر ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں بنیادی سرجیکل انسٹرومنٹس دستیاب ہیں، جس کیو جہ سے زیادہ تر مریضوں جن میں تشویشناک اور معمولی نوعیت کے مریض شامل ہیں کو ڈاکٹر فیصل ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا یا الائیڈ ہسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا جاتا ہے ،جس سے لواحقین کو دوہری مشکلات در پیش ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معرکہ حق، یوم آزادی: اہم مقامات کی نگرانی، سکیورٹی ٹیمیں تعینات کی جائیں : چیئرمین سی ڈی اے

وسط ایشیائی ریاستوں کیساتھ تجارت کے خواہاں ہیں : عبدالعلیم

بی آئی ایس پی:یومِ آزادی و معرکہ حق کی تقریب، کیک کاٹا گیا

انجینئر خالد محمود نے سی ای او آئیسکو عہدہ کا چارج سنبھال لیا

بریسٹ کینسر کے خلاف مشترکہ کوششوں کی ضرورت : آصفہ بھٹو

نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور روزگار کے یکساں مواقع ملنے چاہئیں:گورنر خیبرپختونخوا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر