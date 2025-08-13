ٹی ایچ کیو زاور بنیادی مراکز صحت کی حالت غیر تسلی بخش قرار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مانیٹرنگ ادارے کی جانب سے ضلع کے بیشتر ٹی ایچ کیو زاور بنیادی مراکز صحت کی حالت زار ۔۔
غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے تحصیل سطح پر طبی سہولیات کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے ، ذرائع کے مطابق حالیہ انسپکشن کے حوالے سے ادارہ نے گزشتہ روز اپنی رپورٹ صوبائی و ڈویژنل حکام کو ارسال کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ سرگودھا کی دیگر تحصلوں ،کوٹمومن،شاہ پور، بھیرہ، بھلوا ل، سلانوالی، ساہی وال میں قائم بیشتر ٹی ایچ کیوز میں نہ صرف تحصیل سطح کی طبی سہولیات میسر نہیں،بلکہ دستیاب وسائل کا بھی مناسب استعمال نہیں ہو رہا، بیشتر ہسپتالوں میں بنیادی سہولیات میسر نہیں، شوگرکے مریضوں کیلئے انسولین ، ڈیجیٹل مشینوں کی سٹریپس تک مریض باہر سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں، اسی طرح دو بجے کے بعد ان ہسپتالوں میں کوئی سینئر ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں بنیادی سرجیکل انسٹرومنٹس دستیاب ہیں، جس کیو جہ سے زیادہ تر مریضوں جن میں تشویشناک اور معمولی نوعیت کے مریض شامل ہیں کو ڈاکٹر فیصل ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا یا الائیڈ ہسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا جاتا ہے ،جس سے لواحقین کو دوہری مشکلات در پیش ہیں ۔