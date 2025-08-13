صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہلم شہدا کربلا پرقانون پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا،شہزاد آصف خان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر شہزاد آصف خان نے کہا کہ حکومت کی واضح ہدایت ہے کہ چہلم شہدا کربلاکے ۔۔

موقع پر کسی نئی روایت یا اختراع کی اجازت نہیں ہوگی۔ منبر و محراب سے جو پیغام جائے گا، وہ سب کے لیے قابلِ قبول ہونا چاہیے اور قانون پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ چہلم جمعہ کے روز آرہا ہے ، اس لیے تاجر برادری سے خصوصی تعاون کی ضرورت ہے ۔ تمام متعلقہ ادارے مل کر کام کریں، جلوسوں کے اوقات کا سختی سے خیال رکھا جائے اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے رابطہ نظام موثر بنایا جائے ۔ 

 

