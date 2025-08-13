صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا جشن آزادی کی تیاریوں کا جائزہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام دفتر ختم نبوت لکڑ منڈی میں شہر بھر کے ۔۔

امراء علماء کرام اور ذمہ داران کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت مولانا نور محمد ہزاروی امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے کی اور میزبانی کے فرائض مبلغ مولانا محمد خالد عابد نے انجام دیئے ، اجلاس میں علماء کرام اور شہر کے ذمہ داران نے بھرپور انداز میں شرکت کی جس میں 14 اگست بعد نماز عصر دفتر ختم نبوت لکڑ منڈی سے عظیم الشان استحکام پاکستان ریلی کی تیاریوں کے لیے علماء کرام اور ذمہ داران کو بھرپور تیاری کا حکم دیتے ہوئے مولانا نور محمد ہزاروی نے کہا پاکستان سے محبت ایمان کا حصہ ہے ہمارا پیارا ملک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا اس ملک کی حفاظت ہماری ذمہ داری اور ایمان کا حصہ ہے ۔

 

