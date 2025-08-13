جشن آزا د ی آ ل پا کستا ن پیپلز سائیکل ریلی کے شر کا سرگودھا پہنچ گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جشن آزا د ی آ ل پا کستا ن پیپلز سائیکل ریلی کے شر کا ء کا سرگودہا پہنچنے پر۔۔
مختلف مقا ما ت پر سا بق و ز یر مملکت تسنیم ا حمد قریشی ضلعی صد ر ملک حامد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ ممبر ٹیم بلاو ل را نا عمیر خا ن سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد تحصیل صد ر سلانوا لی را ئے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ سٹی صد ر را نا قمر اقبا ل سر پر ست اعلی حا جی متین قریشی اور مجید میکن سمیت دیگر عہدیدارا ن نے مختلف مقا ما ت پر سائیکل ریلی کے شرکا ء کا ز بر د ست طریقہ سے استقبا ل کیا پھو لو ں کی پتیاں نچھاور کی گئی ا س موقع پر و زیر اعظم بلاو ل ایک زردا ر ی سب پر بھار ی کے نعرے لگا ئے گئے ۔