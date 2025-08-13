صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت اور حکام کی عدم دلچسپی ،سوشل سیکورٹی ہسپتال غیر فعال

  • سرگودھا
حکومت اور حکام کی عدم دلچسپی ،سوشل سیکورٹی ہسپتال غیر فعال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مزدوروں کے لیے سرگودھا ڈویژن کا بنایا جانے والا کروڑوں روپے مالیت کاجدید ترین سوشل سیکورٹی۔۔

 ہسپتال حکومت اور اعلی حکام کی عدم دلچسپی کے باعث تاحال فعال نہ ہو سکا جس کی وجہ سے علاج معالجہ کے لیے مزدوروں کو دوسرے شہروں میں جانا پڑ رہا ہے ذرائع کے مطابق سابق حکومت نے لاہور روڈ پر واقع سرکاری رقبہ پر اسپتال بنانے کی منظوری دیتے ہوئے کروڑوں کے فنڈ جاری کیے تھے لیکن سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی بھرتی نہ ہونے کی وجہ سے ڈایلسز مشینیں خراب ہو رہی اسی طرح سرجری وگائنی آپریشن بھی نہیں ہو رہے ہیں اور ہسپتال 24 گھنٹے چالو رہنے کے بجائے آؤٹ ڈور تک محدود ہونے کی وجہ سے ڈسپنسری بن کر رہ گیا ہے ادویات بھی نہ ہے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے غریب مزدوروں کو علاج کے لیے جوہر آباد ،فیصل آباد اور لاہور جانا پڑ رہا ہے مزدوروں نے حکومت سیکروڑوں روپے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہسپتال کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سنگل فیز میٹروں کی قلت،ہزاروں کنکشن تا خیر کا شکار،شہری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور

سیاسی مداخلت،مویشوں کی شہر سے منتقلی رک گئی

حافظ آباد:خطاطی و مصوری کے فن پاروں کی نمائش

پنجاب کالج کامونکے میں یومِ آزادی منانے کی تیاریاں

ملکر پاکستان کو عظیم مملکت بنائیں گے :جماعت اسلامی

سیالکوٹ :ہنجلی پل سیلابی ریلے سے متاثر ، ٹریفک کیلئے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر