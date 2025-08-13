حکومت اور حکام کی عدم دلچسپی ،سوشل سیکورٹی ہسپتال غیر فعال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مزدوروں کے لیے سرگودھا ڈویژن کا بنایا جانے والا کروڑوں روپے مالیت کاجدید ترین سوشل سیکورٹی۔۔
ہسپتال حکومت اور اعلی حکام کی عدم دلچسپی کے باعث تاحال فعال نہ ہو سکا جس کی وجہ سے علاج معالجہ کے لیے مزدوروں کو دوسرے شہروں میں جانا پڑ رہا ہے ذرائع کے مطابق سابق حکومت نے لاہور روڈ پر واقع سرکاری رقبہ پر اسپتال بنانے کی منظوری دیتے ہوئے کروڑوں کے فنڈ جاری کیے تھے لیکن سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی بھرتی نہ ہونے کی وجہ سے ڈایلسز مشینیں خراب ہو رہی اسی طرح سرجری وگائنی آپریشن بھی نہیں ہو رہے ہیں اور ہسپتال 24 گھنٹے چالو رہنے کے بجائے آؤٹ ڈور تک محدود ہونے کی وجہ سے ڈسپنسری بن کر رہ گیا ہے ادویات بھی نہ ہے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے غریب مزدوروں کو علاج کے لیے جوہر آباد ،فیصل آباد اور لاہور جانا پڑ رہا ہے مزدوروں نے حکومت سیکروڑوں روپے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہسپتال کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔