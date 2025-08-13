چینی بحران :سرگودھا چیمبر کلیدی کردار ادا کر رہا ، خواجہ یاسر قیوم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اپنے ممبران تاجروں اور شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ۔۔
انتظامیہ کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کل چینی بحران کے حوالہ سے سرگودھا چیمبر آف کامرس کلیدی کردار ادا کر رہا ہے تاکہ تاجروں کے ساتھ ساتھ شہریوں کو وافر مقدار میں چینی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اس سلسلہ میں ہماری مختلف افسران سے میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری ہے ان خیالات کا اظہار سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خواجہ یاسر قیوم نے چیمبر آف کامرس میں منعقدہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا جس کی مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا شیریں گل تھی اس موقع پر خواجہ یاسر قیوم نے بتایا کہ سرگودھا کے تاجروں کے مطابق شہر بھر میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں بہت زیاد ہ فرق ہے سرگودھا شہر کے لیے کم از کم روزانہ کی بنیاد پر 50 ٹرک درکار ہیں جبکہ انتظامیہ کی جانب سے پانچ ٹرک چینی فراہم کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس میں سویٹس اینڈ بیکرز بھی متاثر ہو رہے ہیں اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنرسرگودھا شیری گل نے بتایا کہ وہ اس حوالہ سے ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے بات کر کے سپلائی کو بہتر کریں گی تاکہ چینی بحران کا جو مسئلہ ہے ۔