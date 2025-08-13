صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی بحران :سرگودھا چیمبر کلیدی کردار ادا کر رہا ، خواجہ یاسر قیوم

  • سرگودھا
چینی بحران :سرگودھا چیمبر کلیدی کردار ادا کر رہا ، خواجہ یاسر قیوم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اپنے ممبران تاجروں اور شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ۔۔

انتظامیہ کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کل چینی بحران کے حوالہ سے سرگودھا چیمبر آف کامرس کلیدی کردار ادا کر رہا ہے تاکہ تاجروں کے ساتھ ساتھ شہریوں کو وافر مقدار میں چینی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اس سلسلہ میں ہماری مختلف افسران سے میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری ہے ان خیالات کا اظہار سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خواجہ یاسر قیوم نے چیمبر آف کامرس میں منعقدہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا جس کی مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا شیریں گل تھی اس موقع پر خواجہ یاسر قیوم نے بتایا کہ سرگودھا کے تاجروں کے مطابق شہر بھر میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں بہت زیاد ہ فرق ہے سرگودھا شہر کے لیے کم از کم روزانہ کی بنیاد پر 50 ٹرک درکار ہیں جبکہ انتظامیہ کی جانب سے پانچ ٹرک چینی فراہم کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس میں سویٹس اینڈ بیکرز بھی متاثر ہو رہے ہیں اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنرسرگودھا شیری گل نے بتایا کہ وہ اس حوالہ سے ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے بات کر کے سپلائی کو بہتر کریں گی تاکہ چینی بحران کا جو مسئلہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معرکہ حق، یوم آزادی: اہم مقامات کی نگرانی، سکیورٹی ٹیمیں تعینات کی جائیں : چیئرمین سی ڈی اے

وسط ایشیائی ریاستوں کیساتھ تجارت کے خواہاں ہیں : عبدالعلیم

بی آئی ایس پی:یومِ آزادی و معرکہ حق کی تقریب، کیک کاٹا گیا

انجینئر خالد محمود نے سی ای او آئیسکو عہدہ کا چارج سنبھال لیا

بریسٹ کینسر کے خلاف مشترکہ کوششوں کی ضرورت : آصفہ بھٹو

نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور روزگار کے یکساں مواقع ملنے چاہئیں:گورنر خیبرپختونخوا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر