شیخ کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ایک اہم مشاورتی اجلاس

  • سرگودھا
شیخ کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ایک اہم مشاورتی اجلاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے ایک مقامی ہوٹل میں شیخ کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے حوالے سے۔۔

 ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سابق ایم پی اے ڈاکٹر نادیہ عزیز نے کہا کہ شیخ کمیونٹی کا ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا ہونا خوش آئند ہے ،صدر سرگودھا سمال چیمبر آف کامرس شیخ حسن یوسف نے کہا کہ کمیونٹی کے پسماندہ افراد کے لیے قرضہ حسنہ اسکی مز اور روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے ۔ شیخ ناصر سہگل نے کہا کہ شیخ کمیونٹی کو درپیش چیلنجز کا اجتماعی طور پر سامنا کیا جائے گا ،شیخ نعیم کپور نے کمیونٹی کو انفرادی کے بجائے اجتماعی سوچ اپنانے پر زور دیا،شیخ فاروق وہرہ نے ایک لاکھ عطیہ کا اعلان کیا ۔

 

