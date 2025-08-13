صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او کا پولیس لائنز کا دورہ ،رائٹ مینجمنٹ پولیس کا معائنہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر محمد شہزاد آصف خان نے مجمع کے خلاف قانون کے لئے بنائی گئی ۔۔

سپیشل فورس رائٹ مینجمنٹ پولیس (آر ایم پی) سرگودھا کی صلاحیتوں کا ملاحظہ کرنے کے لیے ذکائاﷲ شہید پولیس لائنز کا دورہ کیا۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف بھی موجود تھے ۔ پولیس لائنز آمد پر ایس پی آر ایم پی اختر حسین جوئیہ نے آر پی او کا پرتپاک استقبال کیا، جہاں پولیس کے چاک و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ آر پی او نے رائٹ مینجمنٹ پولیس کے مجمع سے نمٹنے کے عملی طریقہ کار اور پیشہ ورانہ مہارت کا معائنہ کیا انہوں نے جوانوں کے جذبے ، ڈسپلن اور پیشہ ورانہ تیاری کو سراہا۔اس دوران آر پی او نے پولیس لائنز میں آر ایم پی کے لیے مختص بلڈنگ،بیرکس کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے افسر ان و جوانوں کو کسی بھی صورت حال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی ہدایت کی۔

 

