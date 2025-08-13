صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم آزادی پرسکیورٹی خدشات ، ضلع بھر میں ہائی الرٹ جاری

  • سرگودھا
یوم آزادی پرسکیورٹی خدشات ، ضلع بھر میں ہائی الرٹ جاری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سکیورٹی خدشات کے پیش نظر یوم آزادی کے موقع پر ضلع بھر میں ہائی الرٹ جاری کر تے ہوئے۔۔

 انٹر چینج کوٹمومن’ سیالموڑ’ مخدوم انٹر چینج’ سالم اور بھیرہ انٹر چینج سمیت دیگر داخلی و خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آنے جانے والے راستوں پر چیکنگ کا عمل سخت کر دیا گیا،پولیس کے مجوزہ سکیورٹی پلان کے تحت یوم آزادی کے موقع پر تقاریب، اہم چوراہوں و مقامات کے ساتھ ساتھ تفریحی گاہوں پر 500 سے زائد پولیس افسران و ملازمین کے ساتھ ساتھ سول ڈیفنس اور پولیس کے رضا کاروں کی بڑ ی تعداد بھی سکیورٹی کے فرائض انجام دینگے ۔

 

