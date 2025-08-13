صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزا د ملک میں سانس جد و جہد اور قر با نی کا ثمرہے ،حافظ محمد رمضا ن ،حیا ت خا ن نیا ز ی

  • سرگودھا
آزا د ملک میں سانس جد و جہد اور قر با نی کا ثمرہے ،حافظ محمد رمضا ن ،حیا ت خا ن نیا ز ی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈویثرنل صد ر پیپلا پر وفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رمضا ن جنرل سیکرٹر ی پروفیسر محمد حیا ت خا ن نیا ز ی نے ۔۔

کہا ہے کہ قیا م پاکستا ن کی جد و جہد آسا ن نہیں تھی ا س کیلئے ہما ر ے اسلا ف کو لا کھوں قر با نیان د ینی پڑ ی یہ ا ن کی عظیم جد و جہد اور قر با نی کا ثمرہے کہ آ ج ہم آزا د ی ملک میں آ زادی کا سانس لے ر ہے ہیں یو م آ زا د ی کے مو قع پر ہمیں یہ عہد کر نا ہو گا کہ ہم وطن عز یز کی بقا و سلامتی اور ترقی وخوشحا لی کیلئے اپنی بھرپور صلا حیتوں کو بر و ے کا ر لا ئیں گے پاکستا ن سے ہی ہما ر ی آ ن با ن اور شا ن ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معرکہ حق، یوم آزادی: اہم مقامات کی نگرانی، سکیورٹی ٹیمیں تعینات کی جائیں : چیئرمین سی ڈی اے

وسط ایشیائی ریاستوں کیساتھ تجارت کے خواہاں ہیں : عبدالعلیم

بی آئی ایس پی:یومِ آزادی و معرکہ حق کی تقریب، کیک کاٹا گیا

انجینئر خالد محمود نے سی ای او آئیسکو عہدہ کا چارج سنبھال لیا

بریسٹ کینسر کے خلاف مشترکہ کوششوں کی ضرورت : آصفہ بھٹو

نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور روزگار کے یکساں مواقع ملنے چاہئیں:گورنر خیبرپختونخوا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر