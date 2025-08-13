کارپوریشن ، ڈسٹرکٹ کونسل کے کروڑوں واجبات التوا کا شکار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈی پی ڈی سی نہ ہونے کی وجہ سے میونسپل کارپوریشن اور ڈسٹرکٹ کونسل کے۔۔
کروڑوں کے واجبات التوا کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں جسے ان اداروں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ذرائع کے مطابق گزشتہ چھ ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود ڈی پی ڈی سی کا اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے کمرشل نقشوں کی منظوری نہ ہو سکی ہے جس سے ان فائلوں سے وصول ہونے والے اور بجٹ میں مختص ٹارگٹ کی وصولی میں کروڑوں کا شارٹ فال یا تھا جبکہ رواں مالی سال کے ڈیڑھ ماہ سے بھی یہ واجبات روکے ہوئے ہیں ہے بلدیہ سرگودھا ذرائع کے مطابق 10کروڑ سے زائد کی ریکوری منظوری نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے اسی طرح ڈسٹرکٹ کونسل کے بھی کروڑوں کے واجبات التوا میں پڑے ہیں۔