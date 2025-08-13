بھارت کا ایٹمی بلیک میلنگ کا بیانیہ گمر ا ہ کن ہے ، انجینئر مولانا محمد سلیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی امیر جماعت اہلحدیث پاکستان انجینئر مولانا محمد سلیم نے کہا کہ بھارت کا ایٹمی بلیک میلنگ کا بیانیہ گمر ا ہ کن۔۔
پاکستا ن ایک ذمہ د ار ایٹمی ملک ہے اور طاقت کے استعما ل یا ا س کی دھمکی د ینے کے سخت خلا ف ہے حالیہ جنگ میں بھار ت کو نا کوں چنے چبوا کر افوا ج پا کستا ن نے اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کا اعتراف کر ایا ہے ہما ر ی افوا ج پیشہ وارانہ صلاحیتوں کا اعتراف پوری د نیا بھر میں ہو تا ہے بھا ر ت نے ا گر کسی قسم کی شرپسندی کی تو منہ توڑ جو ا ب د یا جا ئے گا