صفائی ٹیکس کی ریکوری ترجیح بنیادوں پر شروع کرنے کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا کی انتظامیہ کو صفائی ٹیکس کی۔۔
ریکوری ترجیح بنیادوں پر شروع کرنے کی ہدایت کی ہے ذرائع کے مطابق اس سلسلہ میں حکومت نے دی جانے والی گرانٹ پر کٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور تاحال دو ماہ گزرنے کے بعد بھی گرانٹ جاری نہیں کی ہے حکومت نے سرگودھا ڈویڑن میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو اربوں کے چھ ماہ کے لئے فنڈ جاری کئے تھے تقریبا دو ماہ سے گرانٹ رکی ہوئی ہے گرانٹ جاری نہ ہونے سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی متاثر ہونے لگی ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی حکام نے صفائی ٹیکس وصولی کے لئے اقدامات شروع کر رہی ہے ۔