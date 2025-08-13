صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم کو جدید سائنسی تقاضوں کے مطابق چلائے گا ،ایم ڈی واسا

  • سرگودھا
واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم کو جدید سائنسی تقاضوں کے مطابق چلائے گا ،ایم ڈی واسا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم ڈی واسا عزیزاﷲ خان نے کہا کہ واسا ایک اسپیشلائزڈ ادارہ ہے جس کے پاس تکنیکی، مالی اور۔۔

 دیگر شعبوں کے ماہرین موجود ہیں، واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم کو جدید سائنسی تقاضوں کے مطابق چلائے گا اور اس کی مانیٹرنگ بھی سائنسی بنیادوں پر کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی منظور کردہ سیوریج اسکیم کے تحت 190 کلومیٹر نئی لائن بچھائی جائے گی اور تمام ڈسپوزل اسٹیشن اپ گریڈ کیے جائیں گے ، جو 2050 تک شہر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوں گے ۔ اس منصوبے کے تحت جد ید مشینری بھی خریدی جائے گی جبکہ ورکرز کے لیے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خونی ڈمپردہشت گردی پھیلارہے ہیں،ہمیں بدمعاشی نہ بتائیں،گورنر

22کلو میٹر طویل نئی حب کینال تعمیر،افتتاح آج ہوگا

نوجوان ملک و قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ،وزیراعلیٰ

میٹرک بورڈ میں ناظم امتحانات کے تقرر کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال

سیسی کے مالی سال 2025-26بجٹ کی متفقہ منظوری

غزہ کے شہید صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے مظاہرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر