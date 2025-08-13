واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم کو جدید سائنسی تقاضوں کے مطابق چلائے گا ،ایم ڈی واسا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم ڈی واسا عزیزاﷲ خان نے کہا کہ واسا ایک اسپیشلائزڈ ادارہ ہے جس کے پاس تکنیکی، مالی اور۔۔
دیگر شعبوں کے ماہرین موجود ہیں، واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم کو جدید سائنسی تقاضوں کے مطابق چلائے گا اور اس کی مانیٹرنگ بھی سائنسی بنیادوں پر کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی منظور کردہ سیوریج اسکیم کے تحت 190 کلومیٹر نئی لائن بچھائی جائے گی اور تمام ڈسپوزل اسٹیشن اپ گریڈ کیے جائیں گے ، جو 2050 تک شہر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوں گے ۔ اس منصوبے کے تحت جد ید مشینری بھی خریدی جائے گی جبکہ ورکرز کے لیے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔