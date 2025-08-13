صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشوں،غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف کارروائی

  • سرگودھا
منشیات فروشوں،غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف کارروائی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے۔۔

 والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ بھلوال سٹی پولیس نے سرفراز سے چرس 1 کلو 150 گرام،تھانہ ایس ٹاؤن پولیس نے اعجاز سے شراب 01 لٹر،تھانہ عطاء شہید پولیس نے ابرار سے شراب 20 لٹر،زیان سے شراب 10 لٹر،تھانہ ساہیوال پولیس نے سجاد سے آئس 25 گرام،تھانہ کڑانہ پولیس نے عرفان سے آئس 20 گرام،عظیم سے پسٹل30بور، تھانہ سٹی پولیس نے بلال سے بندوق 12بور، دانیال سے پسٹل30بور، احسن سے پسٹل30بور اور تھانہ جھال چکیاں پولیس نے حبیب سے بندوق 12بور برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کرلیے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معرکہ حق، یوم آزادی: اہم مقامات کی نگرانی، سکیورٹی ٹیمیں تعینات کی جائیں : چیئرمین سی ڈی اے

وسط ایشیائی ریاستوں کیساتھ تجارت کے خواہاں ہیں : عبدالعلیم

بی آئی ایس پی:یومِ آزادی و معرکہ حق کی تقریب، کیک کاٹا گیا

انجینئر خالد محمود نے سی ای او آئیسکو عہدہ کا چارج سنبھال لیا

بریسٹ کینسر کے خلاف مشترکہ کوششوں کی ضرورت : آصفہ بھٹو

نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور روزگار کے یکساں مواقع ملنے چاہئیں:گورنر خیبرپختونخوا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر