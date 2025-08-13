غزہ میں تاریخ کا سب سے بڑا المیہ و قوع پذ یر ہے ،اویس قاسم تلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی امیر جماعت اسلامی اویس قاسم تلہ نے کہا ہے کہ غزہ میں تاریخ کا سب سے بڑا المیہ و قوع پذ یر ہے۔۔
60ہز ار سے ز یا د ہ فلسطینیوں کی شہا د ت انسا نی حقوق کے علمبر د ار وں کو جھجھوڑ نے کیلئے کافی ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ا س صورتحا ل میں ا نسا نی حقوق کے علمبر دار خا مو ش تما شائی بنے ہو ئے ہیں یہ ظلم عظیم قہر الٰہی کو دعوت دے ر ہا ہے انسا نی حقو ق کے علمبر دار اسرائیل کی دہشتگر د ی کی رو ک تھا م کیلئے اپنا کر دار ادا کریں ۔