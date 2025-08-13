صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہت جلد فار م 47حکو مت کا دھڑ ن تختہ ہو نے وا لا ہے ،ندیم اکر م چیمہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکر م چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ موجو د ہ حکومت کی ۔۔

نا کا م اور معیشت دشمن پالیسیوں کی بد و لت مہنگا ئی غر بت عر و ج پر عا م آ د می کیلئے عرصہ حیا ت تنگ کر نے کا با عث ہے ۔ ملک میں پی ٹی آئی جیسی سب سے بڑ ی جماعت کو کچلنے پر حکو متی تو ا نا ئیاں صرف کر نا قومی المیہ ہے با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی قیادت میں فار م 47حکو مت کی نا کا میوں اور نا اہلی کو ہر صور ت پر بے نقا ب کیا جا ئے گا ۔بہت جلد فار م 47حکو مت کا دھڑ ن تختہ ہو نے وا لا ہے ۔

 

