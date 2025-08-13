صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر سٹیزن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یومِ آزادی کی شاندار تقریب

  • سرگودھا
سینئر سٹیزن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یومِ آزادی کی شاندار تقریب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سینئر سٹیزن فاؤنڈیشن سرگودھا کے زیر اہتمام یومِ آزادی کے سلسلہ میں ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی۔۔۔

 تقریب کا آغاز تلاوتِ کلام پاک اور نعتِ رسولِ مقبول ؐ سے ہوا۔ جبکہ ملی و قومی جذبات کیلئے ملی نغموں کا بھی اہتمام کیا گیا اس موقع پرتمام شرکاء نے کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھا اور سبز ہلالی پرچم لہرانے کے ساتھ اسے سلامی پیش کی،تقریب کی صدارت فاونڈیشن کے چیئر مین عبدالقدیر خان اور نظامت سینیئر وائس چیئرمین کوثر علی بھٹی نے کی۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری شاکر علی انصاری، فنانس سیکرٹری سیف اﷲ، انفارمیشن سیکرٹری رانا ذوالفقار علی کے علاوہ دیگر عہدیداران و معزز ممبران و مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خونی ڈمپردہشت گردی پھیلارہے ہیں،ہمیں بدمعاشی نہ بتائیں،گورنر

22کلو میٹر طویل نئی حب کینال تعمیر،افتتاح آج ہوگا

نوجوان ملک و قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ،وزیراعلیٰ

میٹرک بورڈ میں ناظم امتحانات کے تقرر کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال

سیسی کے مالی سال 2025-26بجٹ کی متفقہ منظوری

غزہ کے شہید صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے مظاہرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر