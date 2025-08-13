سینئر سٹیزن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یومِ آزادی کی شاندار تقریب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سینئر سٹیزن فاؤنڈیشن سرگودھا کے زیر اہتمام یومِ آزادی کے سلسلہ میں ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی۔۔۔
تقریب کا آغاز تلاوتِ کلام پاک اور نعتِ رسولِ مقبول ؐ سے ہوا۔ جبکہ ملی و قومی جذبات کیلئے ملی نغموں کا بھی اہتمام کیا گیا اس موقع پرتمام شرکاء نے کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھا اور سبز ہلالی پرچم لہرانے کے ساتھ اسے سلامی پیش کی،تقریب کی صدارت فاونڈیشن کے چیئر مین عبدالقدیر خان اور نظامت سینیئر وائس چیئرمین کوثر علی بھٹی نے کی۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری شاکر علی انصاری، فنانس سیکرٹری سیف اﷲ، انفارمیشن سیکرٹری رانا ذوالفقار علی کے علاوہ دیگر عہدیداران و معزز ممبران و مہمانوں نے بھی شرکت کی۔