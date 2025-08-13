صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کمپلیکس سرگودھا کی تعمیر کا منصوبہ ایک سال سے زیرالتواء

  • سرگودھا
ڈی سی کمپلیکس سرگودھا کی تعمیر کا منصوبہ ایک سال سے زیرالتواء

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث ڈی سی کمپلیکس سرگودھا کی تعمیر کا منصوبہ ایک سال سے۔۔

 التواء کا شکار ہے ذرائع کے مطابق 2019 میں ڈی سی کمپلیکس کی تعمیر کیلئے 40 کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا تھا بعد یہ منصوبہ ریوائز کر کے ساڑھے 63کروڑ سے زائدپر پہنچ گیا حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ میں اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید 22 کروڑ کے فنڈ مختص تو کر دیئے ہیں لیکن ڈیڑھ ماہ ہونے کے باوجود فنڈ جاری نہیں کئے گئے ہیں ٹھیکیدار کا کہنا ہے کہ ایک سال سے ادائیگی روکی ہوئی ہے جبکہ بارہ کروڑ زائد خرچ کر چکا ہوں فنڈ جاری ہوتے ہی منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ 

 

