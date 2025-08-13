کمشنر اور آر پی او کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اہم اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان اور ریجنل پولیس آفیسر شہزاد آصف خان کی۔۔
زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اہم اجلاس کمشنر آفس کے کانفرنس روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں چہلم حضرت امام حسین ؓکے سلسلے میں ہونے والی مجالس اور جلوسوں کے لیے سکیورٹی و انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور تمام اضلاع کو فول پروف انتظامات کی ہدایت کی گئی۔اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ڈی پی اوز، سپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی کے افسران، ڈویژنل امن کمیٹی کے ممبران اور مختلف مکاتب فکر کے علمائے کرام شریک ہوئے ۔کمشنر جہانزیب اعوان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران انتظامی اداروں کی شاندار کوآرڈی نیشن اور امن کمیٹیوں کے فعال کردار کی بدولت عشرہ پرامن اور خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوا۔ ضلعی امن کمیٹیوں کے تحصیلوں تک دورے اور ٹیم ورک قابلِ تعریف ہیں۔ چہلم کے موقع پر بھی اسی جذبے ، ہم آہنگی اور تعاون کی ضرورت ہے تاکہ یہ دن بھائی چارے اور امن و امان کی فضا میں گزرے ۔