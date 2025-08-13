صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ختمِ نبوتؐ کنونشن، اسلام آباد میں مساجد گرانے کے فیصلے پر تشویش

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار )عالمی مجلس تحفظ ختمِ نبوت بھیرہ کے زیر اہتمام جامع مسجد الفتح، نور محلہ حاجی گلاب بھیرہ میں ختمِ نبوت۔۔

ﷺ کنونشن منعقد ہوا۔کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے علامہ نور محمد ہزاروی نے انگریز سامراج کی سازشوں اور مرزا قادیانی و اس کے پیروکاروں کی گمراہ کن چالوں کو بے نقاب کیا۔مفتی عبیدالرحمن سالک نے عقیدۂ ختمِ نبوت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اسلام آباد میں مساجد گرانے کے حکومتی فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ یہ فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے ۔کنونشن میں چوہدری محمد اکرام اللہ سلیمی، مولانا محمد عمران، مولانا ظفر بلال، مولانا خالد عابد سمیت وکلاء، اساتذہ، تاجر برادری اور مختلف طبقۂ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔

 

