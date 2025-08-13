ختمِ نبوتؐ کنونشن، اسلام آباد میں مساجد گرانے کے فیصلے پر تشویش
بھیرہ (نامہ نگار )عالمی مجلس تحفظ ختمِ نبوت بھیرہ کے زیر اہتمام جامع مسجد الفتح، نور محلہ حاجی گلاب بھیرہ میں ختمِ نبوت۔۔
ﷺ کنونشن منعقد ہوا۔کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے علامہ نور محمد ہزاروی نے انگریز سامراج کی سازشوں اور مرزا قادیانی و اس کے پیروکاروں کی گمراہ کن چالوں کو بے نقاب کیا۔مفتی عبیدالرحمن سالک نے عقیدۂ ختمِ نبوت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اسلام آباد میں مساجد گرانے کے حکومتی فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ یہ فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے ۔کنونشن میں چوہدری محمد اکرام اللہ سلیمی، مولانا محمد عمران، مولانا ظفر بلال، مولانا خالد عابد سمیت وکلاء، اساتذہ، تاجر برادری اور مختلف طبقۂ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔