کندیاں: 5 ملزموں سے 5کلاشنکوفیں،چرس برآمد گرفتار کر کے مقدمات درج
کندیاں (نمائندہ دنیا) ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نیازی کی خصوصی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر اور ۔۔
غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف تھانہ کندیاں کی حدود میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ایس ڈی پی او پپلاں محمد اوصاف واہلہ کی زیر نگرانی کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 5 کلاشنکوفیں اور 4 کلو 900 گرام چرس برآمد کی گئی۔ملزمان میں عبدالرؤف ،عطاء الرحمن،محمد اعجاز سے کلاشنکوفیں ،زریاب سے 2500 گرام چرس، کلاشنکوف،محمد اعجاز سے 2400 گرام چرس، کلاشنکوف برآمد ہوئی ۔ملزمان اسلحہ کے لائسنس یا اجازت نامے پیش نہ کر سکے ، جس پر ان کے خلاف تھانہ کندیاں میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ۔