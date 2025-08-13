صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں: 5 ملزموں سے 5کلاشنکوفیں،چرس برآمد گرفتار کر کے مقدمات درج

  • سرگودھا
کندیاں: 5 ملزموں سے 5کلاشنکوفیں،چرس برآمد گرفتار کر کے مقدمات درج

کندیاں (نمائندہ دنیا) ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نیازی کی خصوصی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر اور ۔۔

 غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف تھانہ کندیاں کی حدود میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ایس ڈی پی او پپلاں محمد اوصاف واہلہ کی زیر نگرانی کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 5 کلاشنکوفیں اور 4 کلو 900 گرام چرس برآمد کی گئی۔ملزمان میں عبدالرؤف ،عطاء الرحمن،محمد اعجاز سے کلاشنکوفیں ،زریاب سے 2500 گرام چرس، کلاشنکوف،محمد اعجاز سے 2400 گرام چرس، کلاشنکوف برآمد ہوئی ۔ملزمان اسلحہ کے لائسنس یا اجازت نامے پیش نہ کر سکے ، جس پر ان کے خلاف تھانہ کندیاں میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سنگل فیز میٹروں کی قلت،ہزاروں کنکشن تا خیر کا شکار،شہری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور

سیاسی مداخلت،مویشوں کی شہر سے منتقلی رک گئی

حافظ آباد:خطاطی و مصوری کے فن پاروں کی نمائش

پنجاب کالج کامونکے میں یومِ آزادی منانے کی تیاریاں

ملکر پاکستان کو عظیم مملکت بنائیں گے :جماعت اسلامی

سیالکوٹ :ہنجلی پل سیلابی ریلے سے متاثر ، ٹریفک کیلئے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر