جوہرآباد کے سابق وائس چیئرمین تیمور نواز لودھی انتقال کر گئے
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)جوہرآباد کے سابق وائس چیئرمین اور ہر دلعزیز سماجی شخصیت تیمور نواز خان لودھی انتقال کر گئے ۔۔۔
مرحوم طویل عرصہ سے بلاک نمبر ایک، جوہرآباد میں مقیم تھے اور شہر کی بااثر شخصیات میں شمار کیے جاتے تھے ۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر، مرکزی جامع مسجد بلاک نمبر ایک سے ملحقہ صدیق اکبر پارک میں ادا کی گئی، جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ انہیں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔