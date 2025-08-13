پولیو ویکسی نیشن کے حوالے سے آگاہی سیمینار کاانعقاد
میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر)محکمہ صحت اور کامنیٹ کے اشتراک سے یونین کونسل شادیہ میں پولیو ویکسی نیشن کے ۔۔
حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔سیمینار میں کمیونٹی ممبران، کمیونٹی لیڈرز اور مختلف اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ڈسٹرکٹ کمیونیکیشن آفیسر میڈم عائشہ عزیز سمیت دیگر مقررین نے پولیو کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا اور مہم کے دوران رہ جانے والے بچوں کی مکمل کوریج کو یقینی بنانے پر زور دیا۔شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دینے والوں میں پرنسپل نبیل اسکول محمد اقبال، مولانا عبدالعزیز، سابق ہیڈ ماسٹر استاد غلام رسول، ڈسٹرکٹ ٹرینر محمد ناصر، اور یو سی ایم او شادیہ محمد آصف شامل تھے ۔دیگر شرکاء میں احمد خان گھنجیرہ، احمد حسن جنجوعہ، محمد شعیب جنجوعہ، حافظ مشتاق، محمد بلال کلو اور نیاز احمد شامل تھے ۔تقریب کے اختتام پر پولیو کے خاتمے کے لیے اجتماعی دعا بھی کی گئی۔