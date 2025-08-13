صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں:موبائل کمپنیوں کی ناقص سروس، انٹرنیٹ سگنلز غائب، پیکجز مہنگے

  • سرگودھا
کندیاں:موبائل کمپنیوں کی ناقص سروس، انٹرنیٹ سگنلز غائب، پیکجز مہنگے

کندیاں (نمائندہ دنیا) چشمہ کندیاں اور مضافاتی علاقوں میں موبائل کمپنیوں کی کارکردگی شدید خراب ہو چکی ہے ۔ ۔۔

روز بروز سگنلز کا غائب ہونا اور انٹرنیٹ کی سہولت کا متاثر ہونا معمول بن چکا ہے ۔صارفین کا کہنا ہے کہ پہلے 500 روپے کا انٹرنیٹ پیکج اب 1200 روپے تک پہنچ چکا ہے ، لیکن سروس میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ متعدد بار شکایات درج کرانے کے باوجود موبائل کمپنیوں کے افسران کی جانب سے کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں کی گئی۔شہریوں نے پی ٹی اے سے مطالبہ کیا ہے کہ نجی موبائل کمپنیوں کی سروس بہتر بنائی جائے ، انٹرنیٹ کے نرخ کم کیے جائیں ۔

اور سگنلز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خونی ڈمپردہشت گردی پھیلارہے ہیں،ہمیں بدمعاشی نہ بتائیں،گورنر

22کلو میٹر طویل نئی حب کینال تعمیر،افتتاح آج ہوگا

نوجوان ملک و قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ،وزیراعلیٰ

میٹرک بورڈ میں ناظم امتحانات کے تقرر کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال

سیسی کے مالی سال 2025-26بجٹ کی متفقہ منظوری

غزہ کے شہید صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے مظاہرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر