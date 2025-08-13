کندیاں:موبائل کمپنیوں کی ناقص سروس، انٹرنیٹ سگنلز غائب، پیکجز مہنگے
کندیاں (نمائندہ دنیا) چشمہ کندیاں اور مضافاتی علاقوں میں موبائل کمپنیوں کی کارکردگی شدید خراب ہو چکی ہے ۔ ۔۔
روز بروز سگنلز کا غائب ہونا اور انٹرنیٹ کی سہولت کا متاثر ہونا معمول بن چکا ہے ۔صارفین کا کہنا ہے کہ پہلے 500 روپے کا انٹرنیٹ پیکج اب 1200 روپے تک پہنچ چکا ہے ، لیکن سروس میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ متعدد بار شکایات درج کرانے کے باوجود موبائل کمپنیوں کے افسران کی جانب سے کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں کی گئی۔شہریوں نے پی ٹی اے سے مطالبہ کیا ہے کہ نجی موبائل کمپنیوں کی سروس بہتر بنائی جائے ، انٹرنیٹ کے نرخ کم کیے جائیں ۔
اور سگنلز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔