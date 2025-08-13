میونسپل کمیٹی کلورکوٹ میں عوامی آگاہی کے حوالے سے سیمینار
کلورکوٹ(نامہ نگار ) میونسپل کمیٹی کلورکوٹ میں عوامی آگاہی کے حوالے سے ایک اہم سیمینار کا انعقاد کیا گیا،۔۔
جس کی صدارت ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ و کمیونٹی ڈویلپمنٹ بھکر ملک الطاف حسین نے کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ عارف انجم سمیت مختلف سرکاری افسران، مقامی نمائندوں، سماجی شخصیات اور مختلف مکاتبِ فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی، اپنے خطاب میں ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملک الطاف حسین نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے ،انہوں نے پیدائش کے اندراج کے قانونی تقاضوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی ،اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ عارف انجم نے کہا کہ انتظامیہ ہمہ وقت عوامی خدمت کے لیے کوشاں ہے اور شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں ۔