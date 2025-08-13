صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کمیٹی کلورکوٹ میں عوامی آگاہی کے حوالے سے سیمینار

  • سرگودھا
میونسپل کمیٹی کلورکوٹ میں عوامی آگاہی کے حوالے سے سیمینار

کلورکوٹ(نامہ نگار ) میونسپل کمیٹی کلورکوٹ میں عوامی آگاہی کے حوالے سے ایک اہم سیمینار کا انعقاد کیا گیا،۔۔

 جس کی صدارت ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ و کمیونٹی ڈویلپمنٹ بھکر ملک الطاف حسین نے کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ عارف انجم سمیت مختلف سرکاری افسران، مقامی نمائندوں، سماجی شخصیات اور مختلف مکاتبِ فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی، اپنے خطاب میں ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملک الطاف حسین نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے ،انہوں نے پیدائش کے اندراج کے قانونی تقاضوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی ،اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ عارف انجم نے کہا کہ انتظامیہ ہمہ وقت عوامی خدمت کے لیے کوشاں ہے اور شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیسکو کا عملہ شہریوں کی شکایات حل کرنے میں ناکام، ہیلپ لائن 118 بھی غیر مؤثر

سی ایل سی سٹاف کامدرسے میں طلبہ کو انسدادِڈینگی پر لیکچر

ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ کے شعبہ ہارٹیکلچرل کاکھجور میلہ

پروفیشنل فوٹو گرافرز ایسوسی ایشن نے جشن آزادی کا کیک کاٹا

تنظیمی مقاصد کیلئے بہترین کارکردگی ،محسن حمید کوستارہ اہلحدیث ایوارڈ دیاگیا

غیر قانونی کمرشلائزیشن کرنے پر چار پلاٹس سربمہر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر