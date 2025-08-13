گھر پر چھاپہ،57 کلو مضر صحت گوشت برآمد ،تلف کر دیا
میانوالی (نامہ نگار)پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی نے صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے محلہ۔۔
میانہ میں ایک گھر پر چھاپہ مارا اور 57 کلو مضر صحت گوشت برآمد کیا۔قصاب ظفر اقبال کے خلاف مقدمہ درج کر کے گوشت تلف کر دیا گیا۔ضلع بھر میں مختلف دکانوں اور فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کیا گیا، ناقص اور زائدالمیعاد اشیاء فروخت کرنے پر 3 لاکھ 46 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔دودھ وہیکلز پر 22,400 لیٹر دودھ چیک کیا گیا، جس میں سے 216 لیٹر دودھ اور 105 لیٹر مشروبات موقع پر ضائع کیے گئے ۔اس کے علاوہ 4 کلو بسکٹ، 15 کلو زائد المعیاد چائے کی پتی، 20 کلو مٹھائی، 39 کلو مصالحہ جات، 5 لیٹر آئل، 10 کلو انڈوں کا محلول اور 7 کلو مختلف اشیاء بھی تلف کی گئیں۔فوڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔