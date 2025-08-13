صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر پر چھاپہ،57 کلو مضر صحت گوشت برآمد ،تلف کر دیا

  • سرگودھا
گھر پر چھاپہ،57 کلو مضر صحت گوشت برآمد ،تلف کر دیا

میانوالی (نامہ نگار)پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی نے صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے محلہ۔۔

 میانہ میں ایک گھر پر چھاپہ مارا اور 57 کلو مضر صحت گوشت برآمد کیا۔قصاب ظفر اقبال کے خلاف مقدمہ درج کر کے گوشت تلف کر دیا گیا۔ضلع بھر میں مختلف دکانوں اور فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کیا گیا، ناقص اور زائدالمیعاد اشیاء فروخت کرنے پر 3 لاکھ 46 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔دودھ وہیکلز پر 22,400 لیٹر دودھ چیک کیا گیا، جس میں سے 216 لیٹر دودھ اور 105 لیٹر مشروبات موقع پر ضائع کیے گئے ۔اس کے علاوہ 4 کلو بسکٹ، 15 کلو زائد المعیاد چائے کی پتی، 20 کلو مٹھائی، 39 کلو مصالحہ جات، 5 لیٹر آئل، 10 کلو انڈوں کا محلول اور 7 کلو مختلف اشیاء بھی تلف کی گئیں۔فوڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ٹریفک پولیس کی ہیلمٹ آگاہی مہم شروع

جشن آزادی : ملتان کے سکولوں میں 38 ہزار پودے لگانے کا فیصلہ

ایڈیشنل چیف سیکرٹری ٹی ایچ کیو میں بدانتظامی پر برہم

سائوتھ سٹی ہسپتال میں سہولیات بہتر بنائی جائینگی ،ڈی سی

13 اگست کو ملتان و خانیوال کے متعدد فیڈرز بند رہیں گے

کوٹ ادو‘ آگ سے بچاؤ ‘ابتدائی طبی امداد کی تربیتی ورکشاپ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر