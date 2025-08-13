صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول ڈیفنس میانوالی کا اجلاس 14 اگست کی تیاریوں کا جائزہ

  • سرگودھا
سول ڈیفنس میانوالی کا اجلاس 14 اگست کی تیاریوں کا جائزہ

طفمیانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب ضیغم نواز اور ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ کی ۔۔

ہدایت پر محکمہ سول ڈیفنس کے زیر اہتمام تنظیم شہری دفاع کے عہدیداران کا اجلاس منعقد ہوا۔انسٹرکٹر سول ڈیفنس محمد بلال نے شرکاء سے قوم کی خدمت کے عزم کی تجدید کروائی۔چیف وارڈن عبد الکریم ساجد نے 14 اگست کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہوئے تنظیم شہری دفاع کی ذمہ داریوں کو اجاگر کرنے کی ہدایت دی۔اجلاس میں دیگر عہدیداران سید علی حسین شاہ، عزیز الرحمن ملک، امان اللہ بلوچ، اور عامر شہزاد نے بھی شرکت کی۔

 

