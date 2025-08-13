ملک صہیب احمد بھرتھ کاحافظ اسامہ رحیم خان شیروانی کی وفات پر تعزیت
بھیرہ (نامہ نگار )صوبائی وزیر قانون، مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد بھرتھ نے کہا ہے کہ جواں سال صحافی و اینکر حافظ اسامہ رحیم خان شیروانی کی ناگہانی موت ایک ناقابلِ برداشت صدمہ ہے ۔۔۔
ان کی کم عمری میں وفات نے اُن کے والدہ اور بہن بھائیوں کو گہرے غم میں مبتلا کر دیا ہے ۔ وہ مرحوم کے بھائی ارسلان خان سے تعزیت کے بعد گفتگو کر رہے تھے ۔صوبائی وزیر نے کہا کہ مرحوم حافظ اسامہ نے ہمیشہ قلم کو سچائی اور حق گوئی کے لیے استعمال کیا، اور کم عمری میں اپنی صحافتی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے مرحوم کے ایصالِ ثواب کے لیے دعاِ مغفرت اور بلندیٔ درجات کی دعا بھی کی۔