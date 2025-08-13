صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوہرآباد:قتل کی سنگین واردات میں ملوث 9 ملزمان گرفتار

  • سرگودھا
جوہرآباد:قتل کی سنگین واردات میں ملوث 9 ملزمان گرفتار

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)سٹی پولیس جوہرآباد نے لاری اڈہ پر ہونے والی ایک سنگین قتل کی واردات میں ملوث 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔۔۔

 گرفتار ہونے والوں میں راحیل، محمد جنید، شرجیل، محمد مجید، کاشف، نعمان، محمد حماد، عدنان حیدر اور زین شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے اقبال نامی شخص کو اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور موقع سے فرار ہو گئے تھے ۔ پولیس نے ملزمان سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے ۔ واردات کے بعد پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے مسلسل کارروائی میں مصروف تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خونی ڈمپردہشت گردی پھیلارہے ہیں،ہمیں بدمعاشی نہ بتائیں،گورنر

22کلو میٹر طویل نئی حب کینال تعمیر،افتتاح آج ہوگا

نوجوان ملک و قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ،وزیراعلیٰ

میٹرک بورڈ میں ناظم امتحانات کے تقرر کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال

سیسی کے مالی سال 2025-26بجٹ کی متفقہ منظوری

غزہ کے شہید صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے مظاہرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر