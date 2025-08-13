جوہرآباد:قتل کی سنگین واردات میں ملوث 9 ملزمان گرفتار
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)سٹی پولیس جوہرآباد نے لاری اڈہ پر ہونے والی ایک سنگین قتل کی واردات میں ملوث 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔۔۔
گرفتار ہونے والوں میں راحیل، محمد جنید، شرجیل، محمد مجید، کاشف، نعمان، محمد حماد، عدنان حیدر اور زین شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے اقبال نامی شخص کو اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور موقع سے فرار ہو گئے تھے ۔ پولیس نے ملزمان سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے ۔ واردات کے بعد پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے مسلسل کارروائی میں مصروف تھی۔