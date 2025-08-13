عوام کو معیاری علاج کی فراہمی یقینی بنائی جائے ،محمد اشرف
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ کونسل اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے۔۔
ضلعی محکمہ صحت سے متعلق مختلف امور،مسائل اور اُن کے حل کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔اس موقع پر سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ،ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال احسان اﷲخان اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔اجلاس میں ضلع بھر میں صحت عامہ کی سہولیات میں بہتری،ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی،بنیادی مراکز صحت کی کارکردگی،طبی عملے کی حاضری اور آلات کی دستیابی جیسے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ عوام کو معیاری علاج کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں اور شکایات کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔