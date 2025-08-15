جشن آزادی پرمعرکہ حق نمائشی ہاکی میچ ہاکی کلب نے جیت لیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر صائمہ منظور کی زیر نگرانی اور ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسی ایشن سرگودھا کے تعاون سے یوم آزادی کی مناسبت سے معرکہ حق ہاکی کے نمائشی میچ کا انعقاد علی عامر ہاکی کلب گراونڈ میں کیا گیا۔۔۔
پنجاب ہاکی کلب نے 5 جبکہ کریسنٹ ہاکی کلب نے 4 گول کئے ۔ مہمان خصوصی ملک جاوید ،ملک امیر عبداﷲ تھے ۔ڈسٹرکٹ سپورٹس افیسر میڈم صائمہ منظور کا کہنا تھا کہ جس طرح ہماری پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے وہ ائندہ پاکستان کی طرف میلی انکھ سے بھی نہیں دیکھے گا ۔