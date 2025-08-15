ڈپٹی کمشنر کی زیر قیادت پیرا کے جوانوں کا شہر میں مارچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی سرگودھا گزشتہ روز سے فعال ہوگئی جشن آزادی کی مرکزی تقریب کے بعد ڈپٹی کمشنر کیپٹن ر وسیم کی قیادت میں پیرا کے جوانوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں مارچ کیا۔۔۔
اس موقعہ پر ایس ڈی او جبار بٹ بھی ہمراہ تھے جنہوں نے بتایا کہ پیرا شہریوں کی خدمت کے لئے کل سے کام شروع کر دے گی ،قبضہ مافیا ذخیرہ اندوزوں مہنگے داموں روز مرہ استعمال کی اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف عوام کو ریلیف ملے گا ،دفتر چونگی نمبر 9 شمشیر ٹاؤن اور سیٹلائٹ ٹاؤن سے ملحقہ روڈ پر بن گیا ہے شہری اپنی شکایاتت دیں انکی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے گا ۔