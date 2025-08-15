جشن آزادی:پیپلز سیکرٹریٹ اقبا ل کا لو نی میں ز بر د ست آ تشبا ز ی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جشن آز ا د ی کے سلسلہ میں پیپلز سیکرٹریٹ اقبا ل کا لو نی میں ز بر د ست آ تش با ز ی پاکستا ن پیپلزپارٹی کے عہدیدارا ن کا ر کنا ن کی بھر پور شر کت۔۔۔
سابق وز یرمملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمدقریشی ضلعی صد ر ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد تحصیل صدر سلانوا لی وسا بق ٹکٹ ہو لڈر را ئے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ ممبر ٹیم بلاو ل را نا عمیر خا ن میاں جا و ید امجد سمیت دیگر عہدیدارا ن نے ا س مو قع پر اپنے خطا ب میں کہا کہ پاکستا ن کا تحفظ ہما ر ی اولین ذمہ دا ر ی ہے ہمیں عہد کر نا ہو گا کہ و ہ وطن عز یز کی ترقی وخوشحالی کی خاطر ہم کسی قر با نی سے در یغ نہ کریں گے 14اگست آز ادی کے اظہار کا د ن ہے ہمیں نوجوا ن نسل میں دو قومی نظر یہ کی اہمیت کو ا جاگر کر نا ہو گا ۔